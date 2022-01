CAN-2022 : Le Sénégal s'impose 1-0 face au Zimbabwe au bout du suspense

© AFP

Classés parmi les favoris de la CAN-2022, les Lions du Sénégal se sont fait peur et n'ont réussi à venir à bout du Zimbabwe (1-0) que dans les arrêts de jeu. En l'absence de nombreux joueurs pour cause de Covid, les coéquipiers de Sadio Mané ont manqué cruellement de réalisme face au but.