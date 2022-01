Négociations à Genève : "la guerre n'a jamais cessé, l'Ukraine est toujours occupée"

Les Etats-Unis et la Russie ont chacun de leur côté assuré lundi avoir fait preuve de fermeté lors de leur rencontre consacrée à la sécurité en Europe à Genève, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles discussions. Pour Nicolas Tenzer, politologue et professeur à Sciences Po, et invité de France 24, "On ne voit vraiment pas ce qui peut en ressortir tout simplement parce que les Russes sont sur une position d'intransigeance absolue, et ils ne veulent pas entendre parler d'un accord quelconque".