Polémique Tunisie - Mali : "le football africain doit régler ses problèmes"

Vidéo par : Cédric FERREIRA

Le match Mali-Tunisie (1-0) de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a été chaotique, avec un coup de sifflet final prématuré qui a suscité mercredi la colère des Tunisiens et un retour des Maliens sur le terrain où leurs adversaires ne sont jamais revenus. L'analyse de nos journalistes Cédric Ferreira et Xavier Barret.