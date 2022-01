CAN-2022 : maillots, vuvuzelas... le commerce des accessoires de football se porte bien

La CAN est une aubaine pour les commerçants camerounais. © Laura Mousset-Diallo, France 24

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Le Cameroun accueille en ce moment la Coupe d’Afrique des Nations. La compétition, qui se déroule jusqu’au 6 février prochain, est une aubaine pour les commerçants, et notamment les vendeurs de maillots et autres articles de football. À Yaoundé comme dans les autres villes du pays, ils sont nombreux à à proposer des gadgets aux supporters camerounais et étrangers.