Covid-19 : l'Allemagne divisée face à l'obligation vaccinale

À Berlin, face aux manifestions contre la vaccination obligatoire, qui doit entrer en vigueur en mars en Allemagne, les pro-vaccins descendent eux aussi dans la rue. © capture d'écran France 24

Vidéo par : Anne MAILLIET

En Allemagne, les manifestations contre la vaccination obligatoire, qui doit entrer en vigueur en mars, attirent chaque semaine un peu plus de protestataires dans de nombreuses villes du pays. Mais face à ceux qui s'opposent aux mesures sanitaires et qui dénoncent "une dictature", l'impatience et l'incompréhension poussent des vaccinés à se mobilisent eux aussi.