REPORTAGE

Brésil : le carnaval de Rio reporté, l'épidémie de Covid-19 gâche la fête

Face à la progression du variant Omicron au Brésil, Sao Paulo et Rio de Janeiro viennent d'annoncer le report des célèbres défilés des écoles de samba pour la fin du mois d'avril, deux mois après la date officielle. Le carnaval de rue avait déjà été annulé début janvier. L'évènement rapporte chaque année des centaines de millions d'euros et fait vivre des dizaines de milliers de travailleurs. Reportage dans la cité de la samba à Rio par nos correspondantes Perrine Juan et Louise Raulais.