REPORTAGE

États-Unis : les opposants à l'avortement défilent en masse à Washington

Vidéo par : Matthieu MABIN

Plusieurs dizaines de milliers de manifestants hostiles à l'avortement ont défilé vendredi à Washington, galvanisés par des dispositions anti-IVG adoptées dans certains États de plus en plus contraignantes. Leurs regards sont aussi de plus en plus orientés vers la Cour suprême majoritairement conservatrice désormais et qui ne semble plus disposée à défendre le droit à l'avortement.