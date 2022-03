L'UE réunie à Versailles face à la guerre en Ukraine

04:49

Vidéo par : Caroline DE CAMARET

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent jeudi à Versailles pour réfléchir aux moyens de réduire leur dépendance envers le gaz et le pétrole russes et renforcer leur soutien à l'Ukraine, sans pour autant lui offrir l'intégration rapide au bloc communautaire qu'elle réclame. Les précisions de Caroline de Camaret, cheffe du service Europe de FRANCE 24.