Plus d'1,4 millions d'Ukrainiens sont arrivés en Pologne depuis le début du conflit

03:25

Entre "2,1 et 2,2 millions de personnes", ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion le 24 février, dont plus de la moitié ont été accueillies en Pologne, selon le dernier comptage du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). La correspondante de France 24 Emmanuelle Chaze témoigne de la situation à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne.