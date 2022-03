L'Union européenne en sommet de crise à Versailles pour s'affirmer face à la guerre en Ukraine

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent à Versailles jeudi 10 mars et vendredi. Ils vont tenter de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a mis ses faiblesses en évidence. Les explications de Caroline de Camaret, cheffe du service Europe de FRANCE 24.