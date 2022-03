Sommet européen à Versailles : vers un réarmement militaire de l'Europe

03:48

Vidéo par : Ali LAIDI

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne auront au sommet de Versailles de premiers échanges sur la possibilité d'un plan européen de résilience et d'investissements pour tirer les conséquences de l'offensive de la Russie en Ukraine. L'objectif étant d'accélérer et d'augmenter les investissements communs dans la défense, l'énergie et la transition climatique. Les explications d'Ali Laidi, chroniqueur intelligence économique pour FRANCE 24.