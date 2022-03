Ukraine : 'On est passé à un autre degré d'intensité des combats'

Vidéo par : Cyril PAYEN

Des tanks russes sont arrivés jeudi à la lisière nord-est de la capitale ukrainienne Kiev, qu'ils menacent d'encercler après être déjà parvenus dans ses faubourgs au nord et à l'ouest. Sur le terrain, à Irpin, notre envoyé spécial Cyril Payen, constate 'des salves de tirs d'artillerie de plus en plus proches et un degré de violence jamais atteint jusqu'ici.