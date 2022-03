Guerre en Ukraine : Le journaliste américain Brent Renaud a été tué à Irpin

05:56 © AFP

Vidéo par : Bilal TARABEY

Le journaliste et documentariste américain Brent Renaud, 51 ans, a été tué en Ukraine, dans la ville d'Irpin. Il portait un badge du New York Times. Bilal Tarabey nous en dit plus.