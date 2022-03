Extension du conflit à l'ouest de l'Ukraine : "on assiste à une bataille de la logistique"

Conflit de haute intensité, batailles de chars et de logistique... La stratégie adoptée pour envahir l'Ukraine n'avait pas été observée dans le monde depuis la Seconde guerre mondiale. Le correspondant de France 24 à Washington, Matthieu Mabin, décrypte la stratégie militaire russe sur notre plateau, alors que le conflit se déporte de plus en plus à l'ouest de Kiev.