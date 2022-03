En Syrie, la guerre en Ukraine ravive de douloureux souvenirs pour l’anniversaire de la Révolution

02:08 Manifestation à Idleb pour les 11 ans de la Révolution syrienne © AFP

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

Rassemblées sur la place d'Idleb, plus de 5 000 personnes ont pris part à l'un des rassemblements les plus importants depuis des mois dans cette dernière enclave résistant au régime d'Assad malgré des années d'offensives soutenues par la Russie. Pour les 11 ans de la Révolution syrienne, ces manifestants affichaient un soutien sans faille aux ukrainiens, qu'ils considèrent victimes des mêmes ennemis qu'eux. Beaucoup espèrent que ce conflit en Ukraine suscitera un nouvel intérêt international pour leur propre cause.