Guerre en Ukraine : "Les États-Unis sont en train de hausser le ton et de rehausser leur jeu"

07:17

Joe Biden a qualifié mercredi son homologue russe Vladimir Poutine de "criminel de guerre" et a annoncé le déblocage de 800 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire à l'Ukraine, dont des drones et des systèmes de défense anti-aériens pour lutter contre l'invasion russe. France 24 reçoit Olivier Marty, enseignant en économie et politique européenne à Sciences Po et à l’ENS. Il estime que "jusqu'ici, les États-Unis ont eu un rôle plutôt facile puisqu'ils préconisaient les sanctions occidentales dont ils souffraient assez peu, à la fois du point de vue sectoriel et aussi au plan macroéconomique. Mais, maintenant, on voit qu'ils sont en train de rentrer dans ce conflit d'une façon qui risque de leur poser des problèmes très prochainement".