Mali : la junte suspend la diffusion de France 24 et RFI

00:19

La junte malienne a ordonné dans la nuit de mercredi à jeudi la suspension de la diffusion de France 24 et RFI au Mali en raison, selon elle, de "fausses allégations" d'exactions commises par l'armée malienne et rapportées par les deux médias français. France Médias Monde déplore cette procédure et proteste vivement contre ces accusations infondées.