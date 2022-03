60 ans des accords d'Evian : une histoire tumultueuse entre Français et Algériens

Le 18 mars 1962, Louis Joxe, ministre d'Etat chargé des affaires algériennes annonce que la délégation française et les représentants du Front de libération nationale (FLN) sont parvenus à un accord mettant fin aux combats engagés depuis le 1er novembre 1954 en Algérie. Le document de 93 pages, signé par les deux délégations, réunies à Evian, décrète un cessez-le-feu. Il prévoit l'organisation rapide d'un référendum pour que les populations "choisissent leurs destins", et définit un cadre pour les relations entre la France et la future Algérie indépendante. Les explications de Karim Yahiaoui pour les 60 ans de cet accord, qui a entraîné une période d'instabilité malgré le cessez-le-feu.