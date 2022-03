Guerre en Ukraine : au coeur du conflit, les relations russo-chinoises en question

08:07

Après plus de 3 semaines de conflit en Ukraine, les échanges économiques mondiaux sont mis à mal, et la stratégie militaire russe en Ukraine semble s'essouffler. Alors que Joe Biden a mis en garde la Chine contre un éventuel soutien à la Russie, que faut-il comprendre des positions chinoises et russes ? Le décryptage de Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française des Nations Unies, qui était l'invité de France 24.