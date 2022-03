"La guerre en Ukraine fera surement plus de morts par la famine dans les pays du sud que par les bombes en Europe"

03:56

La guerre en Ukraine cause de problèmes d'approvisionnement de nombreux pays à travers le monde, notamment en Afrique. Les experts craignent que le conflit cause des famines dans des pays déjà très vulnérables, comme l'explique Bruno Parmentier, spécialiste des questions d'agriculture et de développement durable. Il pointe aussi du doigt les problématiques de hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, particulièrement du pétrole.