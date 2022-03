Réfugiés ukrainiens : les femmes et les enfants sont-ils à haut risque d'exploitation ?

Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 3,27 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Les réfugiés ukrainiens qui ont fui ces derniers jours leur pays attaqué par les forces russes sont plus traumatisés que ceux qui avaient réussi à le quitter au cours de la première phase de la guerre, a indiqué vendredi le HCR. Ceux qui ont pris tôt la décision de partir avaient souvent des relations à l'étranger, un projet en tête et un endroit où aller, alors que ceux qui fuient maintenant le pays en proie à la guerre sont perdus, ne sachant pas quoi faire, a souligné le HCR. Alors que la crise des réfugiés prend de l'ampleur, France 24 reçoit Geneviève Colas, coordinatrice du Secours catholique-Caritas France et du collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains". Elle estime que les réfugiés ukrainiens font face à des risques très importants en traversant les frontières dont "le risque de traite des êtres humains - exploitation sous toutes ses formes : c'est à dire exploitation sexuelle, contrainte à commettre des délits, travail forcé, obligation à mendier. Ce sont vraiment des risques d'exploitation sous toutes leurs formes".