Burundi : interdiction des taxis-motos, responsables de nombreux accidents

01:18

Au Burundi, on interdit les taxis-motos, taxis-vélos et tuk-tuks dans la plus grande partie de la capitale économique Bujumbura. Cette décision du ministère de l’Intérieur est entrée en vigueur aujourd'hui. Une mesure plutôt respectée même si elle est loin de satisfaire les usagers.