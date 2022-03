RD Congo : Médecins sans frontières ferme ses bureaux dans deux villages d'Ituri

01:50

L'organisation Médecin sans frontières va arrêter ses activités dans deux sites de la province de l'Ituri, Nizi et Bumbu, dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo. L'ONG pointe du doigt l'insécurité grandissante, les attaques répétées contre les populations, contre ses structures et son personnels. Le 28 octobre dernier, deux employés de l’ONG ont été grièvement blessés par balles lors d'une embuscade. Plus de 400.000 civils sont concernés par le retrait de MSF.