Espagne : l’huile d’olive, une alternative à l’huile de tournesol venue d’Ukraine ?

03:18 Espagne : l’huile d’olive, une alternative à l’huile de tournesol venue d’Ukraine ? © AFP

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Près d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, la filière de l'huile de tournesol est à l'arrêt alors que le pays représente plus de la moitié des exportations mondiales. En Espagne, grande importatrice d’huile de tournesol, l'approvisionnement a été réduit et les prix ont augmenté. Consommateurs et commerçants doivent trouver des alternatives, comme l'huile d'olive.