En RD Congo, l'impossible retraite des fonctionnaires

02:07 En RD Congo, des fonctionnaires au travail jusqu'au bout de leur vie © AFP

Vidéo par : Samia METHENI Suivre

Ils ont 70, 80, 90 et même 100 ans. Enseignants ou agents administratifs, ils sont fonctionnaires en République démocratique du Congo et travaillent encore, attendant désespérément un pécule, une pension et une reconnaissance qui ne viennent pas.