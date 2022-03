REPLAY - Emmanuel Macron s'exprime à l'issue du sommet européen sur l'Ukraine à Bruxelles

31:54

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se sont réunis à Bruxelles, vendredi 25 mars, pour évoquer les sanctions contre Moscou et pour s’entendre sur la réponse à apporter face à la hausse des prix de l’énergie. Joe Biden et Ursula von der Leyen ont annoncé un nouveau partenariat énergétique pour aider l'Europe a réduire sa dépendance aux énergies russes. Le président français, Emmanuel Macron, s'est exprimé à l'issue de ce sommet européen consacré à l'Ukraine.