REPLAY - Les États-Unis et l'Union européenne annonce un nouveau partenariat énergétique

12:15

"Les États-Unis et l'Union européenne vont travailler main dans la main pour prendre des mesures concrètes pour réduire la dépendance au gaz russe". Joe Biden et Ursula von der Leyen se sont exprimés ce vendredi 25 mars à l'issue d'un sommet de l'Otan à Bruxelles. Le président américain a présenté un nouveau partenariat énergétique entre les États-Unis et l'Union européenne. Selon lui, "les sources énergétiques russes mettent à genoux les États qui en achètent", mais "l'Amérique est de retour".