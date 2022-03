La Russie encore plus isolée après la fermeture de la dernière ligne de train la reliant à l’Europe

01:47 Le dernier train entre la Russie et l'Europe entre en gare d'Helsinki © AFP TV

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

La ligne de train reliant Helsinki à Saint-Pétersbourg fonctionnait encore pendant le premier mois de guerre en Ukraine, symbole de coopération entre la Finlande et la Russie. A cause des sanctions européennes appliquées à la Russie, cette liaison ferroviaire est fermée depuis lundi 28 mars, isolant encore un peu plus le peuple russe du reste du monde.