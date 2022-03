Sanctions contre la Russie : vers une vraie politique européenne sur l'indépendance énergétique ?

08:25

L'Occident vit une période éprouvante lors du triple sommet à Bruxelles du G7, de l'Otan et de l'UE. Sylvain Kahn, professeur de géopolitique de l'Europe à Sciences Po, considère que c'est également un moment décisif pour l'Union Européenne. "Cette cohésion et cette détermination [de l'Union européenne] s'inscrivent dans un continuum de trois crises récentes" : le Brexit, le Covid-19 et l'invasion russe en Ukraine. Il estime que "face à des épreuves de nature, certes, très différentes mais, néanmoins, très importantes, l'Union européenne consolide sa construction".