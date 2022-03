Plus de 1 000 combattants du groupe Wagner dans l'Est de l'Ukraine, selon Londres

01:03

Vidéo par : Axelle SIMON

D'après les services secrets militaires britannique, les mercenaires russes des forces Wagner seraient déployés dans l'Est de l'Ukraine. Le gouvernement britannique estime que plus de 1 000 combattants de cette société sont à l'oeuvre dans le Donbass et autour de Kharkiv.