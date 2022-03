En Chine, l'autre guerre des Ukrainiens pour l'information

Depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier, les médias d'Etat chinois diffusent une propagande pro-russe. La petite communauté ukrainienne vivant à Pékin se mobilise pour mener cette guerre de l'information et permettre au plus de monde possible d'accéder à des contenus différents. Lidiia et Valeriia veulent faire entendre la voix de leur pays, malgré la censure due Pékin.