La Chine réaffirme son amitié "sans limite" à la Russie lors de la visite de Sergueï Lavrov

02:10

La Chine et la Russie sont "plus résolues" à développer des relations bilatérales et renforcer leur coopération, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, après un entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov, cinq semaines après le début de la guerre en Ukraine.