Sénégal : l'exposition Picasso ouvre à Dakar

01:38

Vidéo par : Sarah Sakho

Un demi-siècle après la première présentation de son travail dans la capitale sénégalaise, Picasso revient à Dakar, cette fois au Musée des Civilisations noires. Pablo Picasso a été largement influencé on le sait par les masques et statuettes du continent. Nos correspondants Sarah SAKHO et Elimane NDAO l'ont visité en avant-première.