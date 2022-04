Darfour : un conflit qui a fait 300 000 morts en près de 20 ans

Le procès d’Ali Mohammed Ali Abd-Al-Rahman a débuté le 5 avril devant la Cour pénale internationale (CPI). L’ancien chef de milice janjawid plaide non coupable des 31 chefs d’accusation pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis entre 2003 et 2004 au Darfour retenus contre lui. Un conflit qui n'en finit pas, et qui a causé la mort de près de 300 000 personnes.