Guerre en Ukraine : la réorganisation des forces russes fait craindre des nouveaux assauts à l'Est

01:22

Le gouvernement ukrainien craint une attaque massique dans l'Est du pays dans les prochains jours, et s'attend à une offensive russe dans la région du Donbass. Les Russes se sont repliés en Biélorussie depuis quelques jours, après avoir quitté la capitale Kiev. Les populations ukrainiennes encore présentes dans l'est fuient les villes.