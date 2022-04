Les enfants, premières victimes de la guerre en Ukraine

06:18

Les enfants fuyant le conflit ukrainien sont exposés à un risque accru de traite et d’exploitation, avertit Ann Avril, directrice générale de l'UNICEF France. Elle souligne aussi le rôle des organisations dans le conflit pour prendre en charge les mineurs non accompagnés aux frontières, et l'effort fourni pour tenter de maintenir une continuité pédagogique et une éducation malgré la guerre.