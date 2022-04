Présidentielle 2022 : au QG d'Emmanuel Macron, les militants attendent les résultats

01:26

Vidéo par : Marie SCHUSTER

Le suspense monte dimanche en même temps que le taux d'abstention qui s'annonce plus important qu'en 2017: après des mois d'une campagne atypique, le score s'annonce incertain au premier tour de l'élection présidentielle, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen donnés en tête par les sondages, et Jean-Luc Mélenchon en embuscade.