Présidentielle 2022 : les réactions à Berlin après les résultats de l'élection

01:35

Vidéo par : Anne MAILLIET

Au terme d'une campagne atone et largement éclipsée par la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour, selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria pour France 24. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position avec 22,2 % des suffrages.