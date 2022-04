Guerre en Ukraine : Kiev réclame à la France plus de sanctions contre la Russie

01:18

Vidéo par : Sylvain ROUSSEAU

Le premier tour de l'élection présidentielle française a eu lieu dimanche 10 avril au soir, plaçant Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête des votes. En Ukraine, la préférence va plutôt à Emmanuel Macron, puisque Le Pen adopte une position pro Poutine. Malgré la présence de Macron sur la scène internationale pour défendre l'Ukraine, Kiev demande davantage d'actions de la France, plus de sanctions envers la Russie, mais aussi plus des armes, comme l'explique Sylvain Rousseau depuis la capitale ukrainienne.