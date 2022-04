Présidentielle 2022 : la campagne d'entre-deux-tour de Macron se fera "sur le terrain"

Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen se lancent dans un match retour pour le deuxième tour de la présidentielle française après leur duel en 2017. Le président-candidat repart dès lundi en terres lepénistes à Denain (Nord). Après une campagne jugée trop courte et prudente avant le premier tour, il sera le lendemain dans le Grand-Est, à Mulhouse, et à Strasbourg, avant son grand meeting le week-end prochain à Marseille, comme l'explique Marion Gaudin depuis le QG de LREM