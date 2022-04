Présidentielle 2022 : le premier tour a signé la fin du clivage gauche-droite

09:09

Erwan Lecoeur, sociologue et au laboratoire Pacte, déchiffre les enjeux du vote du premier tour de la présidentielle qui a eu lieu le dimanche 10 avril, et qui a donné comme finalistes Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce sont les mêmes qu'en 2017, mais pour le sociologue, le paysage politique est très différent d'il y a 5 ans, avec une fin définitive du clivage gauche droite qui a donné place a trois blocs.