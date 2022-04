Présidentielle 2022 : Marine Le Pen veut transformer cet entre-deux-tour en "référendum anti Macron"

02:41

Vidéo par : Julie DUNGELHOEFF

Marine Le Pen a remporté 23% des voix au premier tour de l'élection présidentielle française. Elle se qualifie donc pour le second tour, et va tenter de faire la différence face au président sortant en multipliant les déplacements auprès des français avec le thème central du pouvoir d'achat, et en se préparant au mieux au débat qui l'opposera à Emmanuel Macron le 20 avril, comme l'explique la journaliste de France 24 Julie Dungelhoeff depuis son QG.