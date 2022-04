Présidentielle 2022 : quelle politique étrangère pour les deux finalistes ?

04:42

L'un est pro-européen et s'appuie sur l'expérience d'un quinquennat, l'autre veut restaurer la Nation et serait novice : en politique étrangère, tout oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'affronteront au second tour de la présidentielle. Gauthier Rybinsky, chroniqueur international à France 24, analyse leur programme, et leur position par rapport à la Russie de Vladimir Poutine, alors que la guerre en Ukraine fait toujours la une de l'actualité.