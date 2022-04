Au Sri Lanka, la crise économique frappe de plein fouet la population

Au Sri Lanka, la ville sacrée de Kandy s'apprête à célébrer l'une des fêtes les plus importantes du pays : le nouvel an cinghalais et tamoul. Mais cette année, la crise économique et l'inflation record des prix pèsent sur les préparatifs des habitants. Tous les secteurs de l'économie souffrent, à commencer par celui du tourisme et du thé. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kandy, Alban Alvarez et Navodita Kumari.