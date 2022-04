Pétrolier naufragé : un navire italien anti-pollution au large de la Tunisie

Un navire militaire italien de dépollution envoyé par Rome est arrivé mardi au large des côtes du sud-est tunisien pour aider dans les opérations de pompage du gazole transporté par un pétrolier qui y a coulé samedi. Envoyé dans le cadre de la coopération tuniso-italienne, ce navire inspecte actuellement le pétrolier naufragé Xelo en vue de proposer une solution technique pour effectuer le pompage, a indiqué à l'AFP le capitaine de la marine tunisienne Mazeri Letayef, qui dirige une cellule de crise mise en place après cet accident. FRANCE 24 reçoit Borhene Eddine Fakhfakh, porte-parole de Greenpeace MENA. D'après lui, "c'est toujours le même problème, un peu partout dans ce genre de conditions : si cette catastrophe arrive, elle va toucher directement l'environnement et surtout la biodiversité et la richesse de tout ce qui est poisson. Et ça va impacter directement les habitants de la région".