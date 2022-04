Brésil : après deux ans d'absence, le carnaval de Rio enfin de retour

01:13

Les plumes, les paillettes et la samba enfin de retour à Rio de Janeiro ! Après deux longues années, les défilés du carnaval le plus célèbre du monde auront bien lieu, vendredi 22 et samedi 23 avril pour renouer avec la fête après le deuil de la pandémie.