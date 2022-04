Netflix perd 200 000 abonnés, une première depuis dix ans

Après des années de conquête des utilisateurs à grande vitesse, le géant du streaming Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à fin 2021, une première depuis plus de dix ans. Et il s'attend à en perdre encore plus au printemps. L'action de Netflix plongeait mercredi 20 avril de plus de 30% à la Bourse de New York.