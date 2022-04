Guerre en Ukraine : à la morgue de Boutcha, les familles de victimes défilent

01:30

Les corps des habitants de Boutcha tués ou morts pendant le mois d'occupation russe, ont commencé à être collectés et autopsiés depuis le début du mois d'avril à la morgue centrale régionale. Les corps continuent d'arriver, et les civils à identifier les membres de leurs familles, alors que les combats reprennent dans l'Est de l'Ukraine.