Japon : QR code, écrans et robots...quand les cimetières deviennent high-tech

Au Japon, la coutume veut que les cendres d'une personne défunte soient placées dans un caveau familial utilisé depuis plusieurs générations. Les fils aînés sont généralement chargés d'entretenir la tombe et de payer annuellement le cimetière, souvent situé à la campagne. Mais à cause du vieillissement accéléré de la population japonaise et de l'exode rural, de nombreuses tombes sont laissées à l’abandon. Face à ce problème, des cimetières plus modernes ont émergé.