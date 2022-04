Présidentielle 2022 : quand les électeurs de gauche sont tentés par l'abstention

02:39

Vidéo par : Karina CHABOUR Suivre

En 2017, plus de la moitié de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon avait fait barrage à l’extrême droite. Cinq ans plus tard, les électeurs de gauche semblent plus éparpillés que jamais et beaucoup refusent ou hésitent à glisser un bulletin Macron au deuxième tour. Reportage de Karina Chabour.